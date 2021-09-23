"Я очень рад. Особенно за команду. В прошлом сезоне она ничего не завоевала. Рад за клуб и президента, поверившего в меня. Рад за донецких болельщиков, которые не могут поддерживать нас физически. Это первый шаг. Впереди будет важный матч в чемпионате. Даже после победы нам нужно быть голодными. Это наш менталитет.

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Мы играем с умом и сердцем. Без этого не существует великих команд. Думаю, что мои ребята должны больше верить в себя. Они еще молоды. В прошлом сезоне у них не совсем получалось, но они все сильные футболисты. Матвиенко? Хочу видеть его всегда таким, как сегодня. У него очень высокий уровень. Моя перепалка с Вукоевичем? Если нужно повысить градус, мы тоже готовы к этому.

Считаю, что Динамо – очень сильная команда. Они чемпионы. Их тренер выиграл очень много трофеев. Думаю, что они будут фаворитами, но наш клуб тоже имеет престиж. Мы должны показать, что мы на правильном месте. Через 11 дней мы должны сыграть еще лучше", – резюмировал итальянец в комментарии Футбол 1/2/3.

Напомним, что "горняки" уверенно одолели Динамо в битве за Суперкубок страны после дубля Траоре и гола Алана Патрика.

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