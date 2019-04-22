"Де Динамо, де?" – як живе екс-хавбек Шахтаря Жадсон 10 років потому

Україна — 09:11 607
-
"Нехай Луческу поставить собі пам'ятник і скаже, що він Бог", – Блохін розкритикував румуна за слова про Лобановського
-
Неоднозначний дубль Юрченка не допоміг Вайле вдесятьох перемогти Орхус – українець не реалізував пенальтіСвіт — 21 квіт 1404
-
Шахов дублем допоміг ПАОКу розгромити Левадіакос і достроково стати чемпіоном ГреціїСвіт — 21 квіт 1176
-
Реал – Атлетік: неоднозначна перемога "бланкос", Бензема перевершив Роналду, а Бейлу краще пітиІспанія — 21 квіт 2122
-
Лілль не зміг перемогти Тулузу та зробив ПСЖ чемпіоном ФранціїФранція — 21 квіт 884