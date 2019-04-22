"Де Динамо, де?" – як живе екс-хавбек Шахтаря Жадсон 10 років потому

Екс-гравець Шахтаря Жадсон у інтерв'ю програмі "Профутбол" пригадав пам'ятні моменти кар'єри в Україні.

Журналісти програми "Профутбол" відвідали екс-гравця "гірників" Жадсона, який забив такий важливий гол у ворота Вердера у фіналі Кубка УЄФА 2009 року, та розпитали, чим зараз живе бразилець.

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Жадсон пригадав найбільш пам'ятні моменти в Україні та поділився з якими почуттями покидав Шахтар. Зазначимо, що зараз бразилець виступає на батьківщині за Корінтіанс.

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