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Де Брюйне: У півфіналі слабких суперників не буває

6 липня 23:48 158 Читать на русском
Де Брюйне: У півфіналі слабких суперників не буває
Кевін де Брюйне / фото: ФІФА

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брейне прокоментував перемогу в матчі з командою Бразилії у чвертьфіналі ЧС-2018.

"Ми трохи змінили тактику гри. Ми пішли на ризик і залишили Лукаку далеко попереду, сподівалися, що він буде створювати простір на фланзі Марсело. Ми створювали багато моментів на початку, а в другому таймі ми змінили тактичну модель, це дозволило створювати Бразилії шанси. Останні 15 хвилин стали випробуванням для нашого характеру. Команда боролася всі 90 хвилин.

ЧС-2018: Бельгія перемогла Бразилію та вперше з 1986 року вийшла до півфіналу Мундіалю

Я повинен робити те, що повинен, мені не важливо, де грати. Я намагаюся внести свій вклад будь-яким способом. Я виконав свою роботу. Ми здатні грати в активний футбол, але потрібно це грамотно застосовувати. Я намагався збалансувати гру, і я буду першим, хто буде боротися до останньої хвилини.

Франція – приголомшлива команда. У півфіналі слабких суперників не буває. Тут були 32 кращих команди, зараз між рештою команд різниця в класі мінімальна. Можливо, французи сильніші, але ми постараємося перемогти.

Ми поки не досягли чогось важливого. Так, ми пишаємося виходом до півфіналу, ми одна з найсильніших чотирьох команд. Але наша мета – вийти у фінал, і ми зробимо все, щоб цього досягти. Такий шанс випадає 2-3, а, може, і один раз в житті. Ми покажемо вам прекрасний футбол", – цитує де Брюйне Sport24.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Бельгія Бельгія Бразилія - Бельгія Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне
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