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Де Брюйне: В полуфинале слабых соперников не бывает

6 июля 23:49 27 Читати українською
Де Брюйне: В полуфинале слабых соперников не бывает
Кевин де Брюйне / фото: ФИФА

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал победу в матче с командой Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2018.

"Мы немного изменили тактику игры. Мы пошли на риск и оставили Лукаку далеко впереди, надеялись, что он будет создавать пространство на фланге Марсело. Мы создавали много моментов в начале, а во втором тайме мы изменили тактическую модель, это позволило создавать Бразилии шансы. Последние 15 минут стали испытанием для нашего характера. Команда боролась все 90 минут.

ЧМ-2018: Бельгия победила Бразилию и впервые с 1986 года вышла в полуфинал Мундиаля

Я должен делать то, что должен, мне не важно, где играть. Я стараюсь внести свой вклад любым способом. Я выполнил свою работу. Чтобы команда оставалась спокойной, я успокаивал партнеров. Мы способны играть в активный футбол, но нужно это грамотно применять. Я старался сбалансировать игру, и я буду первым, кто будет бороться до последней минуты.

Франция – потрясающая команда. В полуфинале слабых соперников не бывает. Тут были 32 лучших команды, сейчас между оставшимися командами разница в классе минимальная. Может быть, французы сильнее, но мы постараемся победить.

Мы пока не добились чего-то важного. Да, мы гордимся выходом в полуфинал, мы одна из сильнейших четырех команд. Но наша цель – выйти в финал, и мы сделаем все, чтобы этого добиться. Такой шанс выпадает 2-3, а, может, и один раз в жизни. Мы покажем вам прекрасный футбол", – цитирует де Брюйне Sport24.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
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ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Бразилия - Бельгия Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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