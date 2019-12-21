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Де Брюйне: Манчестер Сіті не дав зіграти Лестеру

22:49 91 Читать на русском
Де Брюйне: Манчестер Сіті не дав зіграти Лестеру
Кевін де Брюйне / Reuters

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував перемогу в матчі 18-го туру АПЛ над Лестером (3:1).

31’ Ріяд Марез
43’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Габріел Жезус
 
Джеймі Варді 22’
22’ Джеймі Варді
31’ Ріяд Марез
43’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Габріел Жезус

"Ми провели складний матч, дуже відкрита гра. Ми тиснули протягом всього матчу. Я думаю, ми добре зіграли з точки зору оборони. Було дуже багато тиску. Ми взагалі не дали Лестеру грати. Вони вийшли вперед, але це був їхній єдиний момент за матч.

Манчестер Сіті – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми вже багато грали один з одним. У цьому сезоні ми добре впоралися. Марез – один з найкращих вінгерів в лізі у грі один в один, тому я знаю, що можу довіряти йому", – цитує де Брюйне BBC.

Зазначимо, що Манчестер Сіті впевнено переграв Лестер (3:1) та наблизився до другого місця в АПЛ.

Манчестер Сіті повністю переграв Лестер та впритул наблизився до другої сходинки АПЛ

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