Де Брюйне: Манчестер Сіті не дав зіграти Лестеру

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне прокоментував перемогу в матчі 18-го туру АПЛ над Лестером (3:1).

"Ми провели складний матч, дуже відкрита гра. Ми тиснули протягом всього матчу. Я думаю, ми добре зіграли з точки зору оборони. Було дуже багато тиску. Ми взагалі не дали Лестеру грати. Вони вийшли вперед, але це був їхній єдиний момент за матч.

Манчестер Сіті – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми вже багато грали один з одним. У цьому сезоні ми добре впоралися. Марез – один з найкращих вінгерів в лізі у грі один в один, тому я знаю, що можу довіряти йому", – цитує де Брюйне BBC.

Зазначимо, що Манчестер Сіті впевнено переграв Лестер (3:1) та наблизився до другого місця в АПЛ.

Манчестер Сіті повністю переграв Лестер та впритул наблизився до другої сходинки АПЛ