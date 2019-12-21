Манчестер Сіті повністю переграв Лестер та впритул наблизився до другої сходинки АПЛ

Манчестер Сіті приймає Лестер в рамках 18-го туру АПЛ. Читайте звіт центрального матчу туру на Футбол 24.

Поєдинок Манчестер Сіті – Лестер розпочався о 19:30 на арені Етіхад Стедіум. Суперники розташувались поруч у турнірній таблиці на третьому і другому місці відповідно, до матчу між ними було лише 4 очки різниці. У попередньому турі підопічні Брендана Роджерса несподівано втратили очки у зустрічі з Норвічем (1:1). Натомість колектив Гвардіоли розбив напівмертвий Арсенал (3:0). Український легіонер Олександр Зінченко розпочав зустріч проти Лестера з лави запасних.

Манчестер Сіті – Лестер: онлайн-відеотрансляція центрального матчу 18-го туру АПЛ

Сіті на правах господарів забрав усю ініціативу до своїх рук. Парад атак підопічних Гвардіоли завершувались неточними ударами, а в одному з епізодів голкіпера гостей Каспера Шмейхеля врятувала стійка. Проте знову спрацювало неписане правило "Не забиваєш ти – забивають Тобі".

Гравці Лестера зуміли скористатись повною зосередженістю суперника на грі попереду і змогли організувати швидку контратаку. Барнс легко пройшов лівим флангом і віддав шедевральний пас на випередження на Варді, який вдало скористався подарунком. Англійський нападник майстерно перекинув Едерсона та відкрив рахунок.

Такий розвиток подій змусив господарів атакувати удвічі інтенсивніше, що швидко принесло свої плоди. Марез отримав м'яч на правому фланзі, самостійно протягнув його ближче до штрафного майданчика та завдав потужного удару. Здавалось, що це легка здобич для Шмейхеля, але круглий по-зрадницьки зрикошетив від захисника "лисів" і залетів у ворота.

Майже одразу Сіті змарнував ще кілька хороших нагод – удар Мареза зі штрафного відправив м'яч в кількох сантиметрах від хрестовини, а гарматний постріл Де Брюйне зумів парирувати Шмейхель. Перед свистком на перерву у гру втрутився арбітр та призначив справедливий пенальті у ворота гостей. Рікарду Перейра зачепив Стерлінга у власному штрафному майданчику. Виконувати 11-метровий взявся Гюндоган та пробив по-ювелірному у правий кут – Шмейхель вгадав напрямок, але постріл був надто точним, 2:1.

Друга половина зустрічі розпочалась значно спокійніше. Господарі продовжили контролювати гру, але вже без надмірного поспіху, адже рахунок їх цілком влаштовував. На зазіхання "містян" збільшити перевагу у рахунку гості відповили гострою контратакою з правого флангу. Цього разу Варді вирішив віддячити Барнсу та прострілив на хавбека, на жаль для "лисиць", Харві не зумів акцентовано пробити з вигідної позиції.

Як і попередньому матчі проти Арсенала, чудову форму продемонстрував Кевін де Брюйне. На 69-й хвилині матчу бельгієць самовіддано увірвався у штрафний майданчик суперника, пошивши кількох захисників у дурні, та прострілив на дальню стійку. Пас виявився настільки ідеальним, що замість Жезуса, такий асист міг би замкнути навіть болбой.

До фінального свистка господарі могли ще мінімум тричі відзначатись, але сприятливий рахунок додавав підопічним Гвардіоли певної байдужості у завершальній стадії атак. Натомість, гравці Лестера просто очікували, коли завершиться ця зустріч, щоб зосередитись на підготовці до наступних матчів з менш іменитими суперниками.