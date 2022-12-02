Давній біль України і рішення суддів, яке "поховало" німців – новий скандал на чемпіонаті світу
19:45 - Читать на русском
Повтори і високі технології не рятують від нових резонансних історій на Мундіалях.
Альваро Мората 11’
11’ Альваро Мората
48’ Ріцу Доан
51’ Ао Танака
Скандал спричинив матч 3 туру цьогорічного ЧС між Японією та Іспанією, а саме другий гол "самураїв". Весь світ досі не дійшов згоди, чи перетнув м'яч лицьову лінію перед асистом Мітоми на Танаку.
"Футбол 24" згадує схожі історії з попередніх Мундіалів – Тофік Бахрамов у фіналі 1966 року, "фантом" Лемпарда проти німців у 2010-му. Свою сумну згадку про лінії має і збірна України, хоча це був не світовий форум, а домашній чемпіонат Європи 2012 року...
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