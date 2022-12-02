Японці пропустили першими – Альваро Мората відкрив рахунок і вивів Іспанію вперед. Однак на старті другого тайму азійська команда перевернула хід гри, забивши два голи у відповідь.

Самурайське приборкання VAR у відеоогляді матчу Японія – Іспанія – 2:1

Галасу наробив забитий м'яч, автором якого став Ао Танака. Каору Мітома у падінні дістав м'яч і став автором асисту. Арбітр спершу скасував взяття воріт, але після підказки VAR гол таки зарахував.

Кілька повторів показали, що м'яч, схоже, залишив межі поля, перетнувши лицьову лінію. Втім, арбітр VAR встановив, що частина проєкції м'яча все ж була на лінії поля. Саме тому забитий м'яч Японії таки зарахували, повідомляє ESPN.

Все вирішили лічені міліметри. Як з'ясувалося, саме цей гол відправив збірну Німеччини додому, а Японії дозволив виграти групу E. У 1/8 фіналу "самураї" зіграють проти Хорватії.

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