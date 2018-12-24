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Давід Луїс не може домовитися з Челсі про новий контракт та влітку покине команду

10:27 13 Читать на русском
Давід Луїс не може домовитися з Челсі про новий контракт та влітку покине команду
Давід Луїс / Фото: Sky Sports

Захисник лондонського Челсі Давід Луїс може змінити клуб наступного літа.

Схоже на те, що бразильський захисник Челсі Давід Луїс влітку змінить клуб, повідомляє The Times.

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У червні закінчується його контракт із "синіми", а боси клубу пропонують лише однорічну угоду. Наставник команди Маурціо Саррі просив босів піти назустріч футболісту, але ті відмовилися.

32-річний Луїс також не збирається йти на поступки попри те, що Саррі повернув його у стартовий склад команди.

Раніше повідомлялося, що підписати Луїса хоче Барселона.

Теги
Англія Давід Луїс Давід Луїс Челсі Челсі
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