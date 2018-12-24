Давід Луїс не може домовитися з Челсі про новий контракт та влітку покине команду

Захисник лондонського Челсі Давід Луїс може змінити клуб наступного літа.

Схоже на те, що бразильський захисник Челсі Давід Луїс влітку змінить клуб, повідомляє The Times.

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У червні закінчується його контракт із "синіми", а боси клубу пропонують лише однорічну угоду. Наставник команди Маурціо Саррі просив босів піти назустріч футболісту, але ті відмовилися.

32-річний Луїс також не збирається йти на поступки попри те, що Саррі повернув його у стартовий склад команди.

Раніше повідомлялося, що підписати Луїса хоче Барселона.