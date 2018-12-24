Давід Луїс не може домовитися з Челсі про новий контракт та влітку покине команду

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Гравці Динамо вміють відпочивати: від України до Мальдівів – райські фото, сексапільні красуні та відвертість
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Віда може перейти в ФулхемТуреччина — 23 груд 1240
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Цітаішвілі: У мене було 3-4 пропозиції від інших клубів, але я знав, що залишусь в ДинамоУкраїна — 23 груд 909
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Чемпіони світу та інші суперзірки, яких можна безкоштовно підписати влітку 2019-го – грандіозний розпродаж топ-клубівСвіт — 23 груд 3792
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