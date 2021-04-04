"Давайте я піду – будуйте команду без мене": Яремчук – про конфлікт з екс-тренером Гента і зірваний трансфер в Брюгге
Форвард Гента і збірної України Роман Яремчук розповів про непорозуміння з колишнім наставником "буйволів" Ласло Болоні.
"Щодо конфлікту з Болоні... Було відкрито трансферне вікно, у мене було запрошення. Це була офіційна пропозиція. В той же час я бачив, що команда розвивається у неправильному напрямку. А я повинен боротися за своє майбутнє.
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Я прийшов до тренера і кажу: "Давайте я піду – будуйте команду без мене". Йому це не сподобалося. З цього й почалось "розгойдування човна". А пропозиція була від Брюгге", – зізнався Яремчук в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.
Нагадаємо, Гент звільнив Ласло Болоні у вересні минулого року. Зараз команду очолює Хейн Ванхазебрук.
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