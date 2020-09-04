"Команда налаштована по-бойовому. Дуже хочемо привезти максимум із Данії та Фінляндії. Команда повинна намагатися грати у свій футбол. Не просто бити вперед м'яч, а намагатися його контролювати. Молодіжна збірна України хоче діяти першим номером.

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Зіграності колективу повинно вистачити. Руслан Петрович нам усе розповідає, показує, ми проводимо багато теоретичних занять. І якщо щось незрозуміло, до наставника можна підійти й запитати, він завжди в контакті з футболістами.

Шанс у нас є, навіть коли ми перебуваємо у такому складному становищі. Знову ж таки, команда прагне довести, що невдалий старт у відбірному турнірі був безглуздою випадковістю. Ми будемо боротися до кінця, інакше навіщо взагалі кудись їхати", – сказав Сікан у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, матч Данія U-21 – Україна U-21 відбудеться в Ольборзі сьогодні, 4 вересня. Після п'яти турів українці посідають лише 4-те місце в турнірній таблиці групи 8, маючи в активі 3 очки та гру в запасі. Натомість данці – лідери (15 пунктів), другі – румуни (10 очок).

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