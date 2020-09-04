Данія U-21 – Україна U-21: стартові склади на матч кваліфікації до Євро-2021
Молодіжні збірні Данії та України поміряються силами в Ольборзі. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Данія U-21 – Україна U-21 розпочнеться о 19:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Тренери молодіжних збірних уже визначилися з переліком гравців, які вийдуть на поле зі стартових хвилин.
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Стартові склади команд:
Данія U-21: Крістенсен – Б'єррегор, Бех, Нельссон, Кліттен – Мадсен, Нартей, Хольсе – Ольсен, Вінн, Дамсгор
Запасні: Віндаль-Єнсен, Андерсен, Дреєн, Ібсен, Ісаксен, Рійс, Соренсен, Сери Ларсен, Х'юлманд
Україна U-21: Білик – Конопля, Забарний, Чеберко, Дубінчак – Батагов, Булеца, Бондаренко – Цітаішвілі, Сікан, Назаренко
Запасні: Різник, Бабогло, Корнієнко, Лєднєв, Луньов, Сирота, Топалов, Чех, Шуранов
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