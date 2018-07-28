Данило Сілва близький до переходу в Лос-Анджелес

Екс-захисник Динамо Даніло Сілва може продовжити кар'єру в МЛС.

Колишній захисник Динамо Даніло Сілва, який зараз виступає у складі бразильського Інтернасьйоналя, невдовзі стане гравцем Лос-Анджелеса, повідомляє Globo Esporte.

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Трансфер також підтвердив віце-президент Інтернасьйоналя Роберто Мело.

За його словами, до клубу надійшла офіційна пропозиція від Лос-Анджелеса щодо переходу Даніло Сілви. Сам гравець висловив бажання приєднатись до команди з Америки.

До слова, Лос-Анджелес займає другу сходинку у західній конференції МЛС.

Перехід повинен відбутись протягом наступних кількох днів.

Нагадаємо, Даніло Сілва провів у Динамо сім років. За час виступів у Києві 30-річний захисник ставав 2-разовим чемпіоном України, 2-разовим володарем Кубка України, вигравав Суперкубок України.

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