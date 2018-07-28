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Данило Силва близок к переходу в Лос-Анджелес

13:19 23 Читати українською
Данило Силва близок к переходу в Лос-Анджелес
Данило Силва / фото ФК Динамо

Экс-защитник Динамо Данило Силва может продолжить карьеру в МЛС.

Бывший защитник Динамо Данило Силва, который сейчас выступает в составе бразильского Интернасьоналя, вскоре станет игроком Лос-Анджелеса, сообщает Globo Esporte.

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Трансфер также подтвердил вице-президент Интернасьоналя Роберто Мело.

По его словам, в клуб поступило официальное предложение от Лос-Анджелеса по переходу Данило Силвы. Сам игрок выразил желание присоединиться к команде из Америки.

К слову, Лос-Анджелес занимает второе место в западной конференции МЛС.

Переход должен состоятся в течение следующих нескольких дней.

Напомним, Данило Силва провел в Динамо семь лет. За время выступлений в Киеве 30-летний защитник становился 2-кратным чемпионом Украины, 2-кратным обладателем Кубка Украины, выигрывал Суперкубок Украины.

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Теги
Трансферы Лос-Анджелес Лос-Анджелес Мир Данило Силва Данило Силва МЛС Интернасьонал Интернасьонал
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