Данченко: Мені байдуже на думку оточуючих – футбол поза політикою

Захисник Шахтаря Олег Данченко, який виступає на правах оренди в російському Єнісеї, розповів про своє ставлення до виступів в чемпіонаті Росії і поділився думкою про президента України.

"Зрозуміло, вдома вважають, що ми, футболісти з України, переходимо до країни-агресора. Але ми любимо спорт, футбол. Я особисто не відношу футбол до політики, тому моє завдання – виходити і показувати свій рівень. А щодо країни – так, звичайно, писали гидоти, але я вважаю, що це потрібно просто забути.

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Я перебуваю зараз в Росії, граю за футбольний клуб Єнісей. Тому я не бачу проблем в тому, що фотографувався на Червоній площі. На думку оточуючих мені байдуже. У кожного своя думка, я нічого такого не бачу в цьому плані.

За Зеленського на виборах, думаю, проголосував би. Новий президент, нова свіжа кров. Подивимося, як воно буде", – сказав Данченко в коментарі Sibnovosti.

Додамо, що Данченко взимку перейшов в красноярський Єнісей на правах оренди, зіграв 11 матчів, віддав 2 гольові передачі.

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