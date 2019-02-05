"Футбол не пов'язаний з політикою", – Данченко розповів, чому вирішив перейти у Єнісей

Новоспечений захисник Єнісея Олег Данченко, контракт якого належить Шахтарю, вважає, що не потрібно змішувати футбол і політику.

"Проводив збір в Шахтарі, але мені дали зрозуміти, що потрібно йти в нову команду. Надішла пропозиція перейти в Єнісей, я погодився. Тішуся, що підписав з командою контракт.

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Інші пропозиції були, але від Єнісея була найбільш конкретна. Також хотілося знову спробувати свої сили в російській Прем'єр-лізі (в сезоні-2017/18 Данченко грав за Анжи на правах оренди).

Вважаю, що футбол не пов'язаний з політикою. Я приїхав сюди грати і отримувати задоволення від футболу та чемпіонату Росії", – сказав Данченко прес-службі російського клубу.

Нагадаємо, захисник збірної України перейшов у Єнісей на правах оренди до кінця поточного сезону.

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