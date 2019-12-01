Даліч назвав завдання-мінімум для збірної Хорватії на Євро-2020

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч після жеребкування Євро-2020 розповів про задання, які він ставить перед своєю командою.

"На чемпіонаті світу в Росії ми хоробро билися і дійшли до фіналу. Цього разу ми починаємо в Лондоні і хто знає, де завершиться наш шлях. Ми повинні зіграти сміливо і холоднокровно. Сподіваємося повторити той успіх, якого досягли в Росії.

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Матч проти Англії? Буде так само, як в півфіналі чемпіонату світу і в Лізі Націй. З нетерпінням чекаю цієї гри. Ми зіграємо на Уемблі і почнемо свій шлях на Євро перед повним стадіоном. Англія – ​​фаворит в нашій групі. Я вже говорив, що це команда, яка дуже сильно прогресує. Вони дійсно повертають футбол додому.

Наше завдання-мінімум – вихід з групи. Будемо прагнути цього. Потім будемо вирішувати завдання покроково. Не хочу будувати далекосяжні плани. Для початку потрібно вийти з групи, а далі подивимося", – цитує Даліча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Хорватії потрапила у групу D. Її суперниками будуть Англія, Чехія та одна з команд, які боротимуться за вихід на Євро-2020 у плей-офф Ліги Націй.

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