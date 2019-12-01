"Німеччина і Франція теж не хотіли бути у такій групі", – Сантуш розповів про завдання Португалії на Євро-2020

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш після жеребкування Євро-2020 розповів про амбітні плани своєї команди.

"Треба почекати і подивитися, хто стане нашим третім суперником. Ним може стати збірна Ісландії. Ми вже грали з ісландцями на Євро-2016, і той матч був дуже непростим для нас. Підготуємося до турніру якнайкраще. Підійдемо до нього з упевненістю. Ми маємо намір захистити трофей, завойований на минулому Євро.

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Теоретично група найскладніша, адже тут два чемпіони світу та один чемпіон Європи. Цей факт говорить сам за себе. У суперників чудові гравці, але і моя команда теж чудова. Якщо ви запитаєте: "Чи хотіла б Португалія отримати Францію і Німеччину?", відповідь була б – ні. Але якби ви запитали про це ж Францію і Німеччину, вони теж навряд чи хотіли бути в такій групі", – цитує Сантуша офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Португалії потрапила до групи F, у якій їй протистоятимуть Франція, Німеччина та одна з команд, які боротимуться за вихід на Євро-2020 у плей-офф Ліги Націй.

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