Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи – оборона Спартака була знищена за 9 хвилин
21:28 - Читать на русском
Нападник Лестера Петсон Дака видав один з найяскравіших перфомансів за 12 років існування Ліги Європи.
завершено
44’ Джордан Ларссон
Петсон Дака 45’
Петсон Дака 48’
Петсон Дака 54’
Петсон Дака 79’
44’ Джордан Ларссон
45’ Петсон Дака
48’ Петсон Дака
54’ Петсон Дака
79’ Петсон Дака
Замбієць відзначився найшвидшим хет-триком з моменту ребрендингу турніру (сезон 2008/09), інформує Squawka.
Покер таланта Лестера у ворота московського Спартака – відео голів та огляд матчу
Форварду Лестера вистачило 9 хвилин ігрового часу (із 45-ї по 54-ту), щоб перевернути 0:2 проти Спартака на 3:2. Згодом Дака оформить і покер. Раніше в рамках Ліги Європи це вдавалося лише 4 гравцям – Адуріцу, Фалькао, Кавані і Вілліану Жозе.
Нагадаємо, влітку Дака перебрався із Зальцбурга в Лестер за 30 млн євро.
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