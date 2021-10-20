Нападник Лестера Петсон Дака видав один з найяскравіших перфомансів за 12 років існування Ліги Європи.

Замбієць відзначився найшвидшим хет-триком з моменту ребрендингу турніру (сезон 2008/09), інформує Squawka.

Покер таланта Лестера у ворота московського Спартака – відео голів та огляд матчу

Форварду Лестера вистачило 9 хвилин ігрового часу (із 45-ї по 54-ту), щоб перевернути 0:2 проти Спартака на 3:2. Згодом Дака оформить і покер. Раніше в рамках Ліги Європи це вдавалося лише 4 гравцям – Адуріцу, Фалькао, Кавані і Вілліану Жозе.

Нагадаємо, влітку Дака перебрався із Зальцбурга в Лестер за 30 млн євро.

Ліга Європи: Лестер перестріляв Спартак та увімкнувся в боротьбу за вихід з групи – дублер Варді оформив покер