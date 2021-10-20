Покер таланта Лестера у ворота московського Спартака – відео голів та огляд матчу
Спартак приймав Лестер в рамках групового етапу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Росіяни ще до свистка на перерву примудрились двічі відзначитись у воротах Лестера, але це лише розізлило гостей, а особливо героя матчу Петсона Дака.
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23-річний замбійський форвард майже самотужки знищив Спартак, відвантаживши супернику 4 голи на різний смак. Останнє слово було все ж за господарями, але їхній третій гол не змінив загального стану справ.
Лестер з 4-ма очками піднявся на другу сходинку у групі С, Спартак розташувався на третій.
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