Спартак несподівано вийшов вперед у старті зустрічі – Соболєв вирішив пробити з лінії штрафного, і м'яч від Сумаре залетів у ближній кут. А перед перервою москвичі подвоїли перевагу – Мозес запресингував Сьоюнджю на правому фланзі та віддав у центр на Джордана Ларссона, який ударом в дотик пробив Шмейхеля. Втім, "лисиці" блискавично відіграли один м'яч – Іхеаначо вивів Даку віч-на-віч, а той легко реалізував свій шанс.

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Другий тайм розпочався з голу Лестера: Томас класно віддав Іхеаначо на хід, а нігерієць викотив м'яч Даці на порожні ворота. А через 6 хвилин Петсон оформив хет-трик – цього разу Тілеманс пасом розрізав оборону Спартака, а форвард пробив поміж ніг Максименку. Ближче до кінця зустрічі Дака забив свій четвертий м'яч у зустрічі, цього разу перегравши воротаря після пасу Меддісона. Спартак знову скоротив відставання до мінімального, Соболєв оформив дубль після ще одного асисту Мозеса, але на більше росіян не вистачило.

Таким чином, Лестер набрав 4 очки та піднявся на друге місце у групі C, а Спартак опустився на третю сходинку з 3 пунктами.

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