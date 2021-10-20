Нападающий Лестера Петсон Дака выдал один из самых ярких перфомансов за 12 лет существования Лиги Европы.

Замбиец отличился самым быстрым хет-триком с момента ребрендинга турнира (сезон 2008/09), информирует Squawka.

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Форварду Лестера хватило 9 минут игрового времени (с 45-й по 54-ю), чтобы перевернуть 0:2 против Спартака на 3:2. Позже Дака оформит и покер. Ранее в рамках Лиги Европы это удавалось лишь 4 игрокам – Адурицу, Фалькао, Кавани и Виллиану Жозе.

Напомним, летом Дака перебрался из Зальцбурга в Лестер за 30 млн евро.

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