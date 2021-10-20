Дака оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы – оборона Спартака была уничтожена за 9 минут
21:28 - Читати українською
Нападающий Лестера Петсон Дака выдал один из самых ярких перфомансов за 12 лет существования Лиги Европы.
завершено
44’ Джордан Ларссон
Пэтсон Дака 45’
Пэтсон Дака 48’
Пэтсон Дака 54’
Пэтсон Дака 79’
44’ Джордан Ларссон
45’ Пэтсон Дака
48’ Пэтсон Дака
54’ Пэтсон Дака
79’ Пэтсон Дака
Замбиец отличился самым быстрым хет-триком с момента ребрендинга турнира (сезон 2008/09), информирует Squawka.
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Форварду Лестера хватило 9 минут игрового времени (с 45-й по 54-ю), чтобы перевернуть 0:2 против Спартака на 3:2. Позже Дака оформит и покер. Ранее в рамках Лиги Европы это удавалось лишь 4 игрокам – Адурицу, Фалькао, Кавани и Виллиану Жозе.
Напомним, летом Дака перебрался из Зальцбурга в Лестер за 30 млн евро.
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