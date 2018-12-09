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Cухоцький голом та асистом допоміг Словану розтрощити Жиліну

8 грудня 22:50 70 Читать на русском
Cухоцький голом та асистом допоміг Словану розтрощити Жиліну
Cухоцький голом допоміг Словану розтрощити Жиліну

Захисник Слована Артем Сухоцький долучився до перемоги своєї команди над Жиліною.

У матчі 18-го туру Слован вдома зустрічався з Жиліною. На 11-й хвилині матчу рахунок у матчі відкрив український оборонець Артем Сухоцький, а вже у другому таймі Артем відзначився асистом.

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Слован в підсумку переміг з рахунком 5:2. Після 18 турів Слован з 46 очками очолює турнірну таблицю.

Теги
Українці за кордоном Відеоновини Світ Артем Сухоцький Артем Сухоцький Жиліна Жиліна Слован Слован
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