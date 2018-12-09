Cухоцький голом та асистом допоміг Словану розтрощити Жиліну

Захисник Слована Артем Сухоцький долучився до перемоги своєї команди над Жиліною.

У матчі 18-го туру Слован вдома зустрічався з Жиліною. На 11-й хвилині матчу рахунок у матчі відкрив український оборонець Артем Сухоцький, а вже у другому таймі Артем відзначився асистом.

Зозуля знову отримав червону картку – він лише повернувся після дискваліфікації

Слован в підсумку переміг з рахунком 5:2. Після 18 турів Слован з 46 очками очолює турнірну таблицю.