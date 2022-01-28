ЧС-2022: воротар Еквадору отримав пряму червону за удар у стилі ММА – відео брутального фолу
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Еквадор та Бразилія влаштували справжнє місиво у матчі відбору на ЧС-2022.
Особливо відзначився голкіпер "бананових" Александер Домінгес, який отримав пряму червону на 15-й хвилині зустрічі.
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Під гарячу ногу кіпера потрапив Матеус Кунья. Форвард бразильців йшов на передачу Фреда, аж раптом Домінгес зустрів його звірячим ударом в груди. Арбітр Вільмар Ролдан негайно вилучив грубіяна.
На щастя, Кунья уникнув травми і зміг продовжити поєдинок.
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