ЧМ-2022: вратарь Эквадора получил прямую красную за удар в стиле ММА – видео брутального фола
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Эквадор и Бразилия устроили настоящее месиво в матче отбора на ЧМ-2022.
Особенно отличился голкипер "банановых" Александер Домингес, получивший прямую красную на 15-й минуте встречи.
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Под горячую ногу кипера попал Матеус Кунья. Форвард бразильцев шел на передачу Фреда, и вдруг Домингес встретил его зверским ударом в грудь. Арбитр Вильмар Ролдан немедленно удалил грубияна.
К счастью, Кунья избежал травмы и смог продолжить поединок.
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