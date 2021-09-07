ЧС-2022, кваліфікація, група A, 6-й тур

Азербайджан – Португалія – 0:3

Голи: Б. Сілва, 26, Ан. Сілва, 31, Жота, 75

Доля двобою в Баку фактично була вирішена в першій третині. На 26-й хвилині Фернандеш віддав класний пас з глибини, а Бернарду Сілва результативно замкнув дальню стійку. Ще за п'ять хвилин зірка МЮ виконав уже фланговий навіс, Діогу Жота скинув під удар вільному Андре Сілва, і бомбардир відправив м'яч у сітку. Добили закавказців підопічні Сантуша на 75-й: блискавична контратака піренейців завершилася подачею Канселу на Діогу Жоту, який головою переправив м'яч у ворота.

Турнірна таблиця кваліфікаційних груп ЧС-2022