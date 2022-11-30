Вчорашній матч 3 туру чемпіонату світу між Іраном та США мав цілком очевидний політичний підтекст. Росіян на Мундіаль не пустили, але вони все ж розпускають інформаційний сморід зі своїх боліт.

Покарання за "мопеди" у відеоогляді матчу Іран – США – 0:1

Московський кінотетатр "Октябрь" напередодні гри захотів підтримати братський Іран. На велетенському білборді запустили кілька провокативних слоганів: "США завжди маленькі, Іран завжди великий", "Іране, росія з тобою".

A billboard in moscow yday:



‘Iran - we are with you’



That support helped tonight pic.twitter.com/bIQWKa3R04 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 29, 2022

На щастя, американці здобули мінімальну перемогу і забрали собі путівку до плей-офф. А Іран тепер разом з росією може дивитися ЧС-2022 по телевізору.

США втримали перемогу над Іраном і пробились в 1/8 ЧС-2022 – друзів України чекає топ-збірна