Збірна США здолала Іран у рамках 3-го туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Збірна США порадувала українських уболівальників, вибивши з розіграшу ЧС-2022 збірну країни, яка постачає терористам "мопеди". Єдиний гол у матчі незадовго до перерви забив Крістіан Пулішіч.

США втримали перемогу над Іраном і пробились в 1/8 ЧС-2022 – друзів України чекає топ-збірна

Американська національна команда зіграла "на нуль" другий матч на чемпіонаті світу поспіль, чого з нею не траплялося з 1930 року. На стадії 1/8 фіналу США зіграють із Нідерландами, і визначити фаворита у цій парі буде дуже непросто.