Вчерашний матч 3 тура чемпионата мира между Ираном и США имел совершенно очевидный политический подтекст. Россиян на Мундиаль не пустили, но они все же распускают информационную вонь со своих болот.

Наказание за "мопеды" в видеообзоре матча Иран – США – 0:1

Московский кинотетатр "Октябрь" в преддверии игры захотел поддержать братский Иран. На гигантском билборде запустили несколько провокативных слоганов: "США всегда маленькие, Иран всегда велик", "Иран, россия с тобой".

A billboard in moscow yday:



‘Iran - we are with you’



That support helped tonight pic.twitter.com/bIQWKa3R04 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 29, 2022

К счастью, американцы добыли минимальную победу и забрали себе путевку в плей-офф. А Иран теперь вместе с россией может смотреть ЧМ-2022 по телевизору.

США удержали победу над Ираном и вышли в 1/8 ЧМ-2022 – друзей Украины ждет топ-сборная