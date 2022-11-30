ЧМ-2022: россияне сконфузились с поддержкой Ирана в матче против США
Один террористический режим вполне ожидаемо тянется к другому.
Вчерашний матч 3 тура чемпионата мира между Ираном и США имел совершенно очевидный политический подтекст. Россиян на Мундиаль не пустили, но они все же распускают информационную вонь со своих болот.
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Московский кинотетатр "Октябрь" в преддверии игры захотел поддержать братский Иран. На гигантском билборде запустили несколько провокативных слоганов: "США всегда маленькие, Иран всегда велик", "Иран, россия с тобой".
К счастью, американцы добыли минимальную победу и забрали себе путевку в плей-офф. А Иран теперь вместе с россией может смотреть ЧМ-2022 по телевизору.
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