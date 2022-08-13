"У мене багато знайомих, які хотіли б поїхати до Катару, але з різних причин не поїдуть. Тому що ціни для них непідйомні, тому що ситуація зі ставленням до гомосексуалів неприйнятна, бо там порушуються права людини.

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Футбол має бути відкритим для всіх. Ось чому я говорю, що цей чемпіонат світу не для звичайного вболівальника. Дуже шкода, що цей турнір, власне кажучи, не буде чемпіонатом світу для вболівальників.

Ми багато спілкувалися, щоб якнайкраще поінформувати гравців команди. Ми знову зберемося у вересні та обговоримо, що ми можемо і хочемо зробити, можливо, разом з іншими країнами та командами", – цитує Фліка RND.

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