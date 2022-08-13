"У меня много знакомых, которые хотели бы поехать в Катар, но по разным причинам не поедут. Потому что цены для них неподъемные, потому что ситуация с отношением к гомосексуалам неприемлема, потому что там нарушаются права человека.

ЧМ-2022: ФИФА официально перенесла начало турнира в Катаре

Футбол должен быть открыт для всех. Вот почему я говорю, что этот чемпионат мира не для обычного болельщика. Очень жаль, что этот турнир, по существу, не будет чемпионатом мира для болельщиков.

Мы много общались, чтобы лучше проинформировать игроков команды. Мы снова соберемся в сентябре и обсудим, что мы можем и хотим сделать, возможно, вместе с другими странами и командами", – цитирует Флика RND.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Уэльс вместо Украины в интересной группе с лучшей сеткой и шансами на четвертьфинал