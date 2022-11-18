Поєдинок обслужить бригада італійців на чолі з Даніеле Орсато, інформує офіційний сайт ФІФА.

Катар підкупив суперника, щоб виграти дебютний матч на ЧС-2022, – джерело

Судді вже поважні 46 років, але це буде його дебют у статусі головного на чемпіонатах світу. На минулому Мундіалі йому довірили лише роботу відповідального за VAR. Орсато має категорію ФІФА з 2010 року, а наразі пік його кар'єри – фінал Ліги чемпіонів 2019/20 між Баварією та ПСЖ.

Нагадаємо, поєдинок Катар – Еквадор відбудеться 20 листопада. Стартовий свисток Орсато на 60-тисячному стадіоні Ель-Байт у місті Ель-Хаур повинен пролунати о 18:00 за київським часом.

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