ФИФА выбрала арбитра для матча Катар – Эквадор, который откроет чемпионат мира 2022 года.

Поединок обслужит бригада итальянцев во главе с Даниэле Орсато, передает официальный сайт ФИФА.

Катар подкупил соперника, чтобы выиграть дебютный матч на ЧМ-2022, – источник

Судье уже почтенные 46 лет, но это будет его дебют в статусе главного на чемпионатах мира. На прошлом Мундиале ему доверили только работу ответственного за VAR. Орсато имеет категорию ФИФА с 2010 года, а пока пик его карьеры – финал Лиги чемпионов 2019/20 между Баварией и ПСЖ.

Напомним, поединок Катар – Эквадор состоится 20 ноября. Стартовый свисток Орсато на 60-тысячном стадионе Эль-Байт в городе Эль-Хаур должен прозвучать в 18:00 по киевскому времени.

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