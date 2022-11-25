На старті ЧС-2022 Уельс вирвав нічию з США завдяки рятівному голу Бейла. Натомість Іран зганьбився у матчі з Англією, пропустивши аж 6 м'ячів. Ба більше, Кейруш втратив основного воротаря на весь турнір після фатального зіткнення з партнером. Британці заволоділи ініціативою і могли відкривати рахунок на 11-й хвилині. Мур після подачі Робертса пробив прямісінько у резервіста Хоссейні.

Уельс – Іран: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Уельс частіше атакував через правий фланг, а суперник намагався відповідати на контратаках, і це майже спрацювало. Голізадех, обстукавшись з Азмуном, закотив у порожні ворота. Проте VAR справедливо зафіксував офсайд по лінії м'яча.

"Дракони" контролювали м'яч понад 60% ігрового часу, іранці небезпечного огризалися. У перехідній фазі команда Пейджа залишала чимало вільного простору. Бейл і Ремзі не встигали повертатися, та Ірану забракло класу, аби скористатися цією ситуацією. Уельс активізувався вже перед перервою. Бейл вивів Мура на ударну позицію, але після рикошету м'яч пролетів над поперечкою. Один з найнудніших таймів ЧС-2022 завершився нулями і абсолютною рівністю за ударами (4-4 і 2-2 у площину).

У дебюті другої половини Уельсу неймовірно пощастило. Азмун, майстерно уникнувши офсайду, втік на побачення з кіпером і пробив у стійку. Атака продовжилася – м'яч потрапив до Голізадеха, а той з правого кута штрафного ефектно закрутив у каркас. Азмун відразу намагався добити головою, та Хеннесі виручив свою команду. Фантастика! Один з найяскравіших моментів цього турніру.

Уельс помітно підсів. Пейдж миттєво відреагував подвійною заміною. На полі з'явилися Деніел Джеймс і Бреннан Джонсон. Проте атакувати продовжували іранці. Черговий перспективний випад команди Кейруша завершився заблокованим ударом. Станом на 70 хвилину Іран завдав 6 ударів по воротах Хеннесі, Бейло і Ко витиснули лише один – неточний.

Хеннесі крутився, немов білка в колесі. Кіпер збірної Уельсу перевів дальній постріл Езатолахі на кутовий, а потім своєчасно зіграв на виході. Британців притисли до власних воріт, про якусь обдуману відповідь тривалий час навіть не йшлося. "Дракони" прокинулися на 84-й хвилині, коли Девіс потужно влупив над поперечкою.

Після цього Уельс залишився у меншості. Таремі вирвався на вільний простір, Хеннесі вийшов далеко з воріт і брутально сфолив у стилі кунг-фу. Рефері спочатку дістав жовту, але після перегляду відеоповтору змінив своє рішення – червона. Зрештою брутальне "фаталіті" кіпера можна було трактувати як і фол останньої надії.

Wales keeper Wayne Hennessey picks up the first red card of the 2022 World Cup pic.twitter.com/1ihlOzD5zF — ESPN FC (@ESPNFC) November 25, 2022

Іран все ж вирвав перемогу на восьмій компенсованій хвилині! Ампаду опинився першим на відскоку і бездоганно влучив під стійку. А на 90+12 Резаеян технічно завершив вихід іранців 4 проти 2. Божевілля останніх хвилин залишило Уельс на дні таблиці (1 очко). Іран відразу піднявся на другу сходинку.