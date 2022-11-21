Голкіпер збірної Ірану Аліреза Бейранванд пропустить залишок чемпіонату світу у Катарі через травму голови, повідомляє Khabaronline.

Перша кров на чемпіонаті світу – голкіпер Ірану розчавив обличчя у зіткненні з партнером

30-річний воротар Персеполіса вийшов в основі у матчі проти Англії, але вже на 9-й хвилині травмувався, зіткнувшись з партнером по команді Маджідом Хоссейні. Лікарі 10 хвилин приводили до тями закривавленого футболіста і, здавалось, він навіть зможе продовжити матч. Однак, за декілька секунд Бейранванд знову схопився за голову і покинув поле не ношах – у нього був зламаний ніс та підозри на струс мозку.

Після гри він потрапив до шпиталю, де йому було оголошено остаточний вердикт – лікарняне ліжко і жодного футболу.

Нагадаємо, збірна Ірану програла у цьому матчі з рахунком 2:6 і наразі посідає останню сходинку у своїй групі.

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