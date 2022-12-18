Після поєдинку за третє місце Мундіалю, який завершився перемогою Хорватії з рахунком 2:1, Ашраф Хакімі влаштував скандал. Спершу марокканець поліз з'ясовувати стосунки з головним арбітром, який, на думку гравця, не дав пенальті у ворота Хорватії, а згодом ще й нагримав на президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Хакімі намагався розправитися з арбітром і накричав на Інфантіно – скандал у "бронзовому" матчі ЧС-2022

За словами шведського журналіста Йохана Кючюкаслана, який став свідком інциденту і зробив кілька кадрів розмови Хакімі з Інфантіно, представники ФІФА просили журналістів видалити знімки.

"Хакімі говорив дуже голосно. Він сказав: "Вже другий матч поспіль ви робите це проти нас, що з вами не так?". Люди з ФІФА хотіли, щоб ми видалили зображення. Зрозуміло, що для них це незручні сцени, але трохи наївно з їхнього боку вважати, що близько десятка журналістів не повинні повідомляти про це, коли ми стали свідками того, що відбувається.

Потім Інфантіно вийшов на поле і його освистали. Можливо, це не найприємніший момент для нього, але, тим не менш, він професіонально впорався з ситуацією", – цитує журналіста SVT.

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