После поединка за третье место Мундиаля, завершившегося победой Хорватии со счетом 2:1, Ашраф Хакими устроил скандал. Сначала марокканец полез выяснять отношения с главным арбитром, который, по мнению игрока, не дал пенальти в ворота Хорватии, а впоследствии еще накричал на президента ФИФА Джанни Инфантино.

Хакими пытался расправиться с арбитром и накричал на Инфантино – скандал в "бронзовом" матче ЧМ-2022

По словам шведского журналиста Йохана Кючюкаслана, ставшего свидетелем инцидента и сделавшего несколько кадров разговора Хакими с Инфантино, представители ФИФА просили журналистов удалить снимки.

"Хакими говорил очень громко. Он сказал: "Уже второй матч подряд вы делаете это против нас, что с вами не так?". Люди из ФИФА хотели, чтобы мы удалили снимки. Понятно, что для них это неудобные сцены, но немного наивно с их стороны считать, что около десятка журналистов не должны сообщать об этом, когда мы стали свидетелями происходящего.

Потом Инфантино вышел на поле и его освистали. Возможно, это не самый приятный момент для него, но, тем не менее, он профессионально справился с ситуацией", – цитирует журналиста SVT.

ЧМ-2022: Хорватия переиграла Марокко и завоевала вторую подряд медаль – классика мундиалей и 2 после Месси в крутой игре