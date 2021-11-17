Перед початком матчу відбору до ЧС-2022 між Алжиром та Буркіна-Фасо стався чудернацький інцидент.

Алжир мав приймати Буркіна-Фасо на власному стадіоні, проте сталось неочікуване – гості начебто використали чорну магію на полі, аби здобути перемогу, повідомляє журналіст Валід Зіані у своєму твіттері.

Президент Фенербахче провів жертвоприношення на стадіоні – архаїчні методи боротьби з невдачами

Алжирці нівелювали цю "проблему", запросивши екзорциста, щоб зняти передбачуване закляття. В підсумку, команди розписали результативну нічию (2:2).

Додамо, що Алжир в підсумку набрав 14 очок у групі A в другому етапі кваліфікації до ЧС-2022. Буркіна-Фасо залишився другим з 12 пунктами в активі.

ЧС-2022, відбір: Камерун позбавив Кот-д'Івуар шансів на Мундіаль – визначились учасники вирішального раунду