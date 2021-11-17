Перед началом матча отбора в ЧМ-2022 между Алжиром и Буркина-Фасо произошел странный инцидент.

Алжир должен был принимать Буркина-Фасо на собственном стадионе, однако произошло неожиданное – гости вроде бы использовали черную магию на поле, чтобы одержать победу, сообщает журналист Валид Зиани в своем твиттере.

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Алжирцы нивелировали эту "проблему", пригласив экзорциста, чтобы снять предполагаемое заклятие. В итоге команды расписали результативную ничью (2:2).

Добавим, что Алжир в итоге набрал 14 очков в группе A во втором этапе квалификации в ЧМ-2022. Буркина-Фасо остался вторым с 12 пунктами в активе.

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