Президент Фенербахче Алі Коч вдався до радикальних дій через катастрофічні результати команди у поточному сезоні.

Негативні результати Фенербхаче у цьому сезоні стали справжнім розчаруванням для президента клубу Алі Коча.

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Аби їх перервати, функціонер вирішив, що необхідно принести жертвоприношення на стадіоні, інформує Ensonhaber. Окрім цього, він запросив на арену імама, який помолився за клуб та заговорив ворота. Чи допоможе це Фенербахче можна дізнатись 21 листопада у турецькому дербі проти Галатасарая.

Додамо, що "жовті канарки" в останніх 8 матчах здобули лише 2 перемоги, двічі зіграли унічию та 4 рази програли. Наразі Фенербахче розташувався на 7 місці, маючи в активі 20 очок.

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