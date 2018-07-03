ЧС-2018: збірна Японії встановила особистий рекорд по результативності на мундіалях

Збірна Японії покидає чемпіонат світу-2018 встановивши рекорд по результативності.

На груповому етапі ЧС-2018 японська команда відзначилася двома забитими м'ячами в матчі зі збірною Колумбії (2:1), скільки ж голів було забито у ворота Сенегалу (2:2).

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 японці знову забили 2 м'ячі Бельгії, проте для перемоги цього виявилось недостатньо (2:3).

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

В підсумку, 6 м'ячів від японців на одному Мундіалі, що є рекордом команди. Попереднім досягненням була відмітка у 5 м'ячів на домашньому ЧС-2002.