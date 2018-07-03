toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: збірна Японії встановила особистий рекорд по результативності на мундіалях

09:37 341 Читать на русском
ЧС-2018: збірна Японії встановила особистий рекорд по результативності на мундіалях
Збірна Японії / Фото з соцмереж

Збірна Японії покидає чемпіонат світу-2018 встановивши рекорд по результативності.

На груповому етапі ЧС-2018 японська команда відзначилася двома забитими м'ячами в матчі зі збірною Колумбії (2:1), скільки ж голів було забито у ворота Сенегалу (2:2).

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 японці знову забили 2 м'ячі Бельгії, проте для перемоги цього виявилось недостатньо (2:3).

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

В підсумку, 6 м'ячів від японців на одному Мундіалі, що є рекордом команди. Попереднім досягненням була відмітка у 5 м'ячів на домашньому ЧС-2002.

ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 2
Японія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Японія Японія Чемпіонат світу-2018 Бельгія - Японія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
3
хв
Швеція
17:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук