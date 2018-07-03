ЧМ-2018: сборная Японии установила личный рекорд по результативности на мундиалях

Сборная Японии покидает чемпионат мира-2018 установив рекорд по результативности.

На групповом этапе ЧМ-2018 японская команда отличилась двумя забитыми мячами в матче со сборной Колумбии (2:1), сколько же голов было забито в ворота Сенегала (2:2).

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 японцы снова забили 2 мяча уже Бельгии, однако для победы этого оказалось недостаточно (2:3).

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

В итоге, 6 мячей от японцев на одном Мундиале, что является рекордом команды. Предыдущим достижением была отметка в 5 мячей на домашнем ЧМ-2002.