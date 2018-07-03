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ЧМ-2018: сборная Японии установила личный рекорд по результативности на мундиалях

09:37 12 Читати українською
ЧМ-2018: сборная Японии установила личный рекорд по результативности на мундиалях
Сборная Японии / Фото из соцсетей

Сборная Японии покидает чемпионат мира-2018 установив рекорд по результативности.

На групповом этапе ЧМ-2018 японская команда отличилась двумя забитыми мячами в матче со сборной Колумбии (2:1), сколько же голов было забито в ворота Сенегала (2:2).

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 японцы снова забили 2 мяча уже Бельгии, однако для победы этого оказалось недостаточно (2:3).

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

В итоге, 6 мячей от японцев на одном Мундиале, что является рекордом команды. Предыдущим достижением была отметка в 5 мячей на домашнем ЧМ-2002.

ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 2
Япония
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Теги
ЧМ 2018 Япония Япония Чемпионат мира-2018 Бельгия - Япония
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