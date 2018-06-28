Панама – Туніс: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Панами та Тунісу зустрінуться у матчі третього туру ЧС-2018 у групі G. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Панама – Туніс

28 червня, 21:00, Саранськ, Мордовія-Арена

Головний арбітр: Наваф Шукралла (Бахрейн)

Телетрансляція на каналі "НТН". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Панама і Туніс достроково завершили боротьбу за вихід з квартету G – перед останнім матчем групового етапу в активі цих команд немає жодного очка. Якщо від представника Нового світу ніхто особливих звершень не чекав, то на африканців перед турніром покладалися серйозніші надії.

У першому турі вони їх виправдали, давши бій Англії, – фаворит вирвав перемогу лише у компенсований час. А от проти бельгійців "орли Карфагену" дуже швидко розклеїлися та отримали 5 голів у власні ворота.

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Панамці зазнали ще більш розгромної поразки – 1:6 від Англії. Однак зуміли організувати свій гол на Мундіалі – відзначився 37-річний Феліпе Балой. З дев'ятьма пропущеними м'ячами "каналерос" перебувають у статусі найгіршої команди чемпіонату світу-2018. Головним завданням для них на звітну гру буде втрата цього ганебного звання. У Тунісу не менш важлива ціль – перервати 13 матчеву безвиграшну серію на Мундіалях, яка триває з 1978 року.

Статистика

Панама та Туніс раніше не зустрічалися.

Кадри

У Панами дискваліфіковані два гравці основи – правий захисник Міхаель Мурільо та центральний хавбек Армандо Купер. Вони заробили по дві жовті картки в попередніх матчах.

На ворота Тунісу стане третій голкіпер Аймен Матлуті, адже основний воротар Муез Хассен не дограв матч з англійцями, а його дублер Фарук Бен-Мустафа зазнав пошкодження на тренуванні. В обороні арабської збірної через травму не зіграє Ділан Бронн.

Слова

"Мені дуже сподобалося спостерігати за матчами на цьому чемпіонаті світу, я щасливий бути тут. Шкода, що ми вже припинили боротьбу в турнірі. Ми творимо історію, ми можемо бути прикладом, ми залишимо спадок для всієї Панами", – сказав головний тренер Панами Ернан Даріо Гомес.

"Ми провели дві гри проти сильніших за нас команд. Тепер ми повинні зосередитися на останньому матчі, перемогти Панаму та зупинити нашу 40-річну безвиграшну серію на чемпіонатах світу", – сказав захисник збірної Тунісу Хамді Наггез.

Орієнтовні склади

Панама: Пенедо – Ескобар, Торрес, Балой, Девіс – Барсенас, Годой, Гомес, Авіла, Родрігес – Перес.

Туніс: Матлуті – Наггез, Беналуан, Мерія, Маалул – Хауї, Шкірі, Сассі – Бен-Юссеф, Хазрі, Сліті.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2