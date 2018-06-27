ЧС-2018: визначилися ще 2 пари 1/8 фіналу Мундіалю

Стали відомі ще дві пари стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

У вівторок завершився груповий етап для команд у групах C і D. Це дозволило визначити ще 2 пари збірних на стадії 1/8 фіналу ЧС-2018.

Аргентина у драматичному матчі перемогла Нігерію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС, де зіграє проти збірної Франції

Відомі наразі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018:

Уругвай – Португалія (30 червня)

Франція – Аргентина (30 червня)

Іспанія – Росія (1 липня)

Хорватія – Данія (1 липня)

У середу та четвер визначаться ще по 2 пари учасників першого раунду плей-офф ЧС-2018.