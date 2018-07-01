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ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: визначилася перша пара чвертьфіналістів

30 червня 23:36 583 Читать на русском
ЧС-2018: визначилася перша пара чвертьфіналістів
Збірна Уругваю / фото: ФІФА

Після перемоги Уругваю над Португалією визначилися перші учасники 1/4 фіналу ЧС-2018.

Збірні Франції та Уругваю стали першими учасниками 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 і розіграють путівку в півфінал Мундіалю.

ЧС-2018: Уругвай обіграв Португалію і вийшов у чвертьфінал – Роналду повторив долю Мессі

Французи в 1/8 фіналу зуміли обіграти Аргентину з рахунком 4:3, а уругвайці переграли Португалію (2:1).

Матч між Уругваєм і Францією відбудеться 6 липня о 17:00.

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
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Теги
Уругвай Уругвай ЧС 2018 Уругвай - Португалія Франція - Аргентина Франція Франція
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