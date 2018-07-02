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ІСПАНІЯ - РОСІЯ ХОРВАТІЯ - ДАНІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: визначилась друга пара чвертьфіналістів

00:11 36 Читать на русском
ЧС-2018: визначилась друга пара чвертьфіналістів
ЧС-2018: визначилась друга пара чвертьфіналістів

У другому чвертьфіналі чемпіонату світу-2018 зустрінуться Росія та Хорватія.

Збірна Росії завдяки перемозі над Іспанією у серії післяматчевих пенальті вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

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Суперником господарів ЧС-2018 стала Хорватія, яка також у серії післяматчевих пенальті здобула перемогу над командою Данії.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу Росія – Хорватія відбудеться 7 липня.

Хорватія перемогла Данію в серії пенальті та вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Іспанія - Росія Хорватія - Данія Росія - Хорватія Хорватія Хорватія Росія Росія
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