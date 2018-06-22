ЧС-2018: у китайського вболівальника вкрали 15 тисяч доларів

Фанат з Китаю, який приїхав на чемпіонат світу 2018 в Росію, був пограбований на величезну суму.

У Москві перед початком чемпіонату світу 2018 стався ще один неприємний інцидент. Окрім пограбованого вболівальника з Англії постраждав і гість з Китаю.

Як повідомляє РБК, посилаючись на джерела з правоохоронних органів, у китайця 12 червня посеред дня в кафе вкрали рюкзак з цінними речами.

За словами потерпілого, у нього там було 2 планшети, 2 телефони Samsung, приблизно 30 тисяч юанів та квитки на футбол.