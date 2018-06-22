toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: у китайського вболівальника вкрали 15 тисяч доларів

14 червня 14:00 1666 Читать на русском
ЧС-2018: у китайського вболівальника вкрали 15 тисяч доларів
Стадіон Відкриття Арена / ФК Спартак

Фанат з Китаю, який приїхав на чемпіонат світу 2018 в Росію, був пограбований на величезну суму.

У Москві перед початком чемпіонату світу 2018 стався ще один неприємний інцидент. Окрім пограбованого вболівальника з Англії постраждав і гість з Китаю.

Як повідомляє РБК, посилаючись на джерела з правоохоронних органів, у китайця 12 червня посеред дня в кафе вкрали рюкзак з цінними речами.

За словами потерпілого, у нього там було 2 планшети, 2 телефони Samsung, приблизно 30 тисяч юанів та квитки на футбол.

Теги
ЧС 2018 Росія Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар попрощався зі Срною
    Україна — 16:042079 Шахтар попрощався зі Срною
58
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук