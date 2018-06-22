ЧС-2018: англійського вболівальника пограбували в Москві

В Москві побили та пограбували вболівальника збірної Англії, який приїхав на ЧС-2018.

У столиці Росії Москві п'ятеро місцевих жителів побили та пограбували вболівальника з Англії, повідомляє Metro.

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Повідомляється, що в момент нападу англієць перебував у стані алкогольного сп'яніння і саме тому не зміг пригадати деталі інциденту в поліцейському відділенні.

Імовірно, його змусили зняти певну суму грошей у банкоматі. Розслідування наразі продовжується, із постраждалим працює перекладач.