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ЧС-2018: англійського вболівальника пограбували в Москві

14 червня 13:30 1003 Читать на русском
ЧС-2018: англійського вболівальника пограбували в Москві
Англійські фанати / соцмережі

В Москві побили та пограбували вболівальника збірної Англії, який приїхав на ЧС-2018.

У столиці Росії Москві п'ятеро місцевих жителів побили та пограбували вболівальника з Англії, повідомляє Metro.

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Повідомляється, що в момент нападу англієць перебував у стані алкогольного сп'яніння і саме тому не зміг пригадати деталі інциденту в поліцейському відділенні.

Імовірно, його змусили зняти певну суму грошей у банкоматі. Розслідування наразі продовжується, із постраждалим працює перекладач.

Теги
ЧС 2018 Англія Англія Росія Росія
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