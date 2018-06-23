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ЧС-2018: Неймар у матчі з Коста-Рікою образив капітана збірної

14:40 1215 Читать на русском
ЧС-2018: Неймар у матчі з Коста-Рікою образив капітана збірної
ЧС-2018: Неймар у матчі з Коста-Рікою образив капітана збірної

Форвард збірної Бразилії Неймар посварився з капітаном "селесао" Тьягу Сілвою під час матчу проти збірної Коста-Ріки (2:0) на чемпіонаті світу-2018.

"Поведінка Неймара мене засмутила. У момент, коли я віддав м'яч супернику, він образив мене. Тим не менше, я і надалі вважаю, що вчинив вірно в тому епізоді, оскільки це допомогло нам виграти час.

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Я спокійно поставився до цього епізоду, але водночас мені було дуже сумно через таку поведінку Неймара щодо мене", – цитує Тьягу Сілва AFP.

Нагадаємо, що збірній Бразилії вдалося здолати опір костаріканців завдяки голам Коутінью і Неймара. Також форвард Парі Сен-Жермен божевільним фінтом пошив у дурні костаріканця в одному з епізодів матчу.

Неймар і Тьягу Сілва грають разом не тільки у бразильській національній команді, а й у французькому ПСЖ.

ЧС-2018 2 тур

Бразилія - Коста-Ріка: П'ятниця 22 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Коста-Ріка
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Теги
ЧС 2018 Бразилія - Коста-Ріка Бразилія Бразилія Тьягу Сілва Тьягу Сілва Неймар Неймар Коста-Ріка Коста-Ріка
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