ЧС-2018: Неймар у матчі з Коста-Рікою образив капітана збірної

Форвард збірної Бразилії Неймар посварився з капітаном "селесао" Тьягу Сілвою під час матчу проти збірної Коста-Ріки (2:0) на чемпіонаті світу-2018.

"Поведінка Неймара мене засмутила. У момент, коли я віддав м'яч супернику, він образив мене. Тим не менше, я і надалі вважаю, що вчинив вірно в тому епізоді, оскільки це допомогло нам виграти час.

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Я спокійно поставився до цього епізоду, але водночас мені було дуже сумно через таку поведінку Неймара щодо мене", – цитує Тьягу Сілва AFP.

Нагадаємо, що збірній Бразилії вдалося здолати опір костаріканців завдяки голам Коутінью і Неймара. Також форвард Парі Сен-Жермен божевільним фінтом пошив у дурні костаріканця в одному з епізодів матчу.

Неймар і Тьягу Сілва грають разом не тільки у бразильській національній команді, а й у французькому ПСЖ.