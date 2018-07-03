ЧС-2018: Суарес отримав пошкодження на тренуванні

Форвард збірної Уругваю Луїс Суарес отримав невелику травму на тренуванні команди, яка готується до матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес отримав пошкодження під час зіткнення на тренуванні, повідомляє AS.

Видання повідомляє, що зірковий форвард продовжив тренування, але змусив неабияк похвилюватися тренерський штаб.

Також додається, що Едінсон Кавані, який травмувався в матчі проти Португалії, продовжує тренуватися за індивідуальною програмою під наглядом лікарів.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Уругвай – Франція відбудеться у п'ятницю 6 липня.

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