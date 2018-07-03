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ЧС-2018: Суарес отримав пошкодження на тренуванні

21:10 118 Читать на русском
ЧС-2018: Суарес отримав пошкодження на тренуванні
Луїс Суарес / Фото: соцмережі

Форвард збірної Уругваю Луїс Суарес отримав невелику травму на тренуванні команди, яка готується до матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес отримав пошкодження під час зіткнення на тренуванні, повідомляє AS.

Видання повідомляє, що зірковий форвард продовжив тренування, але змусив неабияк похвилюватися тренерський штаб.

Також додається, що Едінсон Кавані, який травмувався в матчі проти Португалії, продовжує тренуватися за індивідуальною програмою під наглядом лікарів.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Уругвай – Франція відбудеться у п'ятницю 6 липня.

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ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
до матчу
2
дн
:
18
год
:
11
хв
Франція
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Уругвай Уругвай ЧС 2018 Уругвай - Франція Едінсон Кавані Едінсон Кавані Луїс Суарес Луїс Суарес
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